RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE Aniane
RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE Aniane vendredi 5 juin 2026.
Aniane
RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE
Chemin du Tunnel Aniane Hérault
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée débat et observation du ciel.
Un astronome et une astrologue qui partagent leurs savoirs, dans un observatoire astronomique OUI, c’est possible !
Alors même que la croyance populaire tend à réduire l’astrologie au simple rang d’horoscope fantaisiste, face au réalisme scientifique et factuel de l’astronomie, rouvrons les ponts entre ces 2 disciplines. La soirée débute par une conférence-débat suivi par des observations du ciel et des planètes (sous réserve de météo compatible). .
Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com
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English :
Evening debate and sky observation.
L’événement RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE Aniane a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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