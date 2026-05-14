Aniane

RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE

Chemin du Tunnel Aniane Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée débat et observation du ciel.

Un astronome et une astrologue qui partagent leurs savoirs, dans un observatoire astronomique OUI, c’est possible !

Alors même que la croyance populaire tend à réduire l’astrologie au simple rang d’horoscope fantaisiste, face au réalisme scientifique et factuel de l’astronomie, rouvrons les ponts entre ces 2 disciplines. La soirée débute par une conférence-débat suivi par des observations du ciel et des planètes (sous réserve de météo compatible). .

Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com

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English :

Evening debate and sky observation.

L’événement RENCONTRE ASTRONOMIE-ASTROLOGIE Aniane a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT