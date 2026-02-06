Aniane

ANIANE EN MUSIQUE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les bénévoles de l’association Vivre à Aniane vous accueilleront avec une buvette et de la petite restauration sur la place Etienne Sanier.

Dès 19h, trois concerts exceptionnels et gratuits se succéderont.

ANIANE EN MUSIQUE C’EST REPARTI POUR 2026

Pour sa 5ème édition, Aniane en Musique se déroulera samedi 27 JUIN !

Aniane en Musique est pensé comme un évènement suffisamment important pour pouvoir fédérer tous les membres de l’association afin de lancer une belle dynamique. Nous souhaitons que ce concert soit un moment de rencontre pour tous les adhérents et les amis de Vivre à Aniane qui, de par la diversité des activités de l’association, ne se croisent pas toujours. C’est en faisant ensemble que l’on apprend à se connaître, que les liens se tissent et que l’on crée des références communes. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ANIANE EN MUSIQUE

Volunteers from the Vivre à Aniane association will be on hand to welcome you with a refreshment bar and snacks in the Place Etienne Sanier.

Starting at 7pm, three exceptional free concerts will take place.

L’événement ANIANE EN MUSIQUE Aniane a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT