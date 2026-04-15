Animal président ! Conférence souriante de Loïc Bollache Librairie Le Grand Bain Bannalec
Animal président ! Conférence souriante de Loïc Bollache Librairie Le Grand Bain Bannalec mardi 5 mai 2026.
Bannalec
Animal président ! Conférence souriante de Loïc Bollache
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Loïc Bollache est un maitre de conférence et auteur spécialisé dans les comportements animaliers.
Entrée libre sur réservation .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English : Animal président ! Conférence souriante de Loïc Bollache
L’événement Animal président ! Conférence souriante de Loïc Bollache Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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