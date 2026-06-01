Animation à la bibliothèque Ferrières-en-Gâtinais
Animation à la bibliothèque Ferrières-en-Gâtinais mercredi 17 juin 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Animation à la bibliothèque
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Animation à la bibliothèque
Réservez votre animation à la bibliothèque avant les vacances scolaires ! Un mercredi après-midi consacré à la confection d’un sous-main sur le thème marin. Dès 6 ans. Gratuit .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 91 63 bibliotheque@ferrieresengatinais.fr
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English :
Activities at the library
L’événement Animation à la bibliothèque Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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