Ferrières-en-Gâtinais

Stage estival de Karaté Défense

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-30

Stage estival de Karaté Défense

Dans une ambiance familiale et détendue, venez découvrir le Karaté Défense à Ferrières et le Body à Dordives ! 25 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 65 18

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English :

Summer Karate Defense course

L’événement Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS