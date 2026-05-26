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Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais

Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais

Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais mardi 30 juin 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : 25 25 50 25 Tarif de base plein tarif

Ferrières-en-Gâtinais

Stage estival de Karaté Défense

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-06-30

Stage estival de Karaté Défense
Dans une ambiance familiale et détendue, venez découvrir le Karaté Défense à Ferrières et le Body à Dordives ! 25  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 65 18 

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Summer Karate Defense course

L’événement Stage estival de Karaté Défense Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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