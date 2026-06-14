Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais

Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais

Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Animation Cap sur l’été

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Animation Cap sur l’été
Préparez votre été en créant votre marque-page lors de l’animation de la bibliothèque de Ferrières ! A partir de 6 ans   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 91 63  bibliotheque@ferrieresengatinais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heading for the %E9t%E9 Event

L’événement Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)