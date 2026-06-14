Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais
Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais mercredi 8 juillet 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Animation Cap sur l’été
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Animation Cap sur l’été
Préparez votre été en créant votre marque-page lors de l’animation de la bibliothèque de Ferrières ! A partir de 6 ans .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 91 63 bibliotheque@ferrieresengatinais.fr
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English :
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L’événement Animation Cap sur l’été Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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