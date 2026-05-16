Ferrières-en-Gâtinais

Concert Gospel

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert Gospel

Superbe concert avec le Duo Gospel Ins & Chœur Gospel Gâtinais pour une belle soirée remplie de partage et de joie ! Ambiance chaleureuse assurée ! Réservation sur le site de l’office de tourisme prochainement. 0 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Gospel Concert

L’événement Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS