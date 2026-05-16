Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais
Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais dimanche 5 juillet 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Concert Gospel
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert Gospel
Superbe concert avec le Duo Gospel Ins & Chœur Gospel Gâtinais pour une belle soirée remplie de partage et de joie ! Ambiance chaleureuse assurée ! Réservation sur le site de l’office de tourisme prochainement. 0 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Gospel Concert
L’événement Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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