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Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais

Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais

Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Concert Gospel

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert Gospel
Superbe concert avec le Duo Gospel Ins & Chœur Gospel Gâtinais pour une belle soirée remplie de partage et de joie ! Ambiance chaleureuse assurée ! Réservation sur le site de l’office de tourisme prochainement. 0  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Gospel Concert

L’événement Concert Gospel Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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