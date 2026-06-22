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AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais

Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais

vendredi 24 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais

Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif

Ferrières-en-Gâtinais

Repas dansant ALPAGA

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Repas dansant
Venez danser et partager un moment convivial lors du repas dansant organisé par ALPAGA !   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 32 69 64 

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English :

Dancing meal

L’événement Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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