AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais
Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 24 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Repas dansant ALPAGA
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Repas dansant
Venez danser et partager un moment convivial lors du repas dansant organisé par ALPAGA ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 32 69 64
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English :
Dancing meal
L’événement Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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