Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Visite guidée de la tour clocher Samedi 19 septembre, 10h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Départ toutes les 30 mn de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Durée : 30 mn. 20 personnes maximum par créneau. Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Attention 75 marches sont à monter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Accès et visite commentée de la tour clocher de l’abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul. Suivez notre guide et grimpez les 75 marches de la tour clocher, et découvrez la forêt de charpente et marchez sur les voûtes de l’abbatiale séculaire !

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.

Accès et visite commentée de la tour clocher de l’abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul.

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