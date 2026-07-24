Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 18 septembre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition photographique
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Exposition photographique
L’Association Recherches, Sauvegarde et Patrimoine Ferriérois présente son exposition anniversaire pour ses 40 ans ! Découvrez 40 ans d’archives, de découvertes et de passion au service du patrimoine gâtinais. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographic exhibition
L’événement Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Randonnée La Bignonaise Ferrières-en-Gâtinais 30 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026
- Visite guidée du bourg médiéval, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 20 septembre 2026
- Jeu de piste « Le Complot de Richelieu », Ferrières-en-Gâtinais, Ferrières-en-Gâtinais 20 septembre 2026