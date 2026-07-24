UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais

Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais

vendredi 18 septembre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais

Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Exposition photographique

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Exposition photographique
L’Association Recherches, Sauvegarde et Patrimoine Ferriérois présente son exposition anniversaire pour ses 40 ans ! Découvrez 40 ans d’archives, de découvertes et de passion au service du patrimoine gâtinais.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographic exhibition

L’événement Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)