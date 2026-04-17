Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais
Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais vendredi 18 septembre 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais
Les Journées Européennes du Patrimoine seront mises à l’honneur à Ferrières pendant tout le week-end ! Au programme déambulation nocturne théâtralisée, visite de la tour clocher, jeu de piste, visite guidée dans le bourg médiéval et portes ouvertes des maisons et jardins ainsi que l’atelier de Sophie Berecz, maître verrier. Vous pouvez réserver vos places dès à présent ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 ot@cc4v.fr
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English :
European Heritage Days: events in Ferrières-en-Gâtinais
L’événement Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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