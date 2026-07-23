Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Randonnée La Bignonaise

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée La Bignonaise

C’est parti pour la 8ème édition de La Bignonaise, la randonnée de fin d’été pour bien commencer la rentrée ! Circuit famille de 8 km, de 15 km ou de 30 km, choisissez la vôtre ! Ravitaillement sur chaque parcours, les chiens en laisse sont acceptés ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 81 88 98 bignonloisirs@gmail.com

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English :

La Bignonaise Hike

L’événement Randonnée La Bignonaise Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS