Jeu de piste « Le Complot de Richelieu », Ferrières-en-Gâtinais, Ferrières-en-Gâtinais
dimanche 20 septembre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Jeu de piste « Le Complot de Richelieu » Dimanche 20 septembre, 14h00 Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Départ toutes les 15 mn de 14 h à 18 h. Point de RDV à l’office de tourisme : 2 rue du couvent. Durée du jeu : 1 h. 6 personnes max par départ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez en famille ou entre amis Ferrières-en-Gâtinais de manière ludique.
Ferrières-en-Gâtinais Place Saint-Macé, 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 https://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/
Découvrez en famille ou entre amis Ferrières-en-Gâtinais de manière ludique.
©cc4v
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Bal multi époques Ferrières-en-Gâtinais 18 juillet 2026
- Repas dansant ALPAGA Ferrières-en-Gâtinais 24 juillet 2026
- Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Visite guidée du bourg médiéval, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 20 septembre 2026
- Concert orchestre symphonique Ferrières-en-Gâtinais 20 septembre 2026