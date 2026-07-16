Jeu de piste « Le Complot de Richelieu », Ferrières-en-Gâtinais, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Jeu de piste « Le Complot de Richelieu » Dimanche 20 septembre, 14h00 Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Départ toutes les 15 mn de 14 h à 18 h. Point de RDV à l’office de tourisme : 2 rue du couvent. Durée du jeu : 1 h. 6 personnes max par départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez en famille ou entre amis Ferrières-en-Gâtinais de manière ludique.

Ferrières-en-Gâtinais Place Saint-Macé, 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 https://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/

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