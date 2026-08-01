Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′

Initiez vous aux danses anciennes avec l’Association des Fêtes Historiques de Ferrières et continuez la soirée en changeant d’époque pour les années 80′ ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 00 afhfferrieres@gmail.com

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English :

Historical Dance Night & ’80s Dance Party

L’événement Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′ Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS