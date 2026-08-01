Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′ Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 14 août 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′
Initiez vous aux danses anciennes avec l’Association des Fêtes Historiques de Ferrières et continuez la soirée en changeant d’époque pour les années 80′ ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 00 afhfferrieres@gmail.com
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English :
Historical Dance Night & ’80s Dance Party
L’événement Soirée danses anciennes & soirée dansante années 80′ Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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