Visite guidée du bourg médiéval, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Visite guidée du bourg médiéval Dimanche 20 septembre, 14h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. 3 départs : 14 h, 15 h 30 et 17 h. Point de RDV à l’office de tourisme : 2 rue du couvent. Durée : 1 h 15. 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire séculaire de Ferrières-en-Gâtinais, son abbaye, ses métiers et son patrimoine. Suivez notre guide qui au fil de cette balade commentée vous partagera les anecdotes historiques, les légendes et les faits qui ont marqué l’histoire de cette Petite Cité de Caractère.

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.

Découvrez l’histoire séculaire de Ferrières-en-Gâtinais, son abbaye, ses métiers et son patrimoine.

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