Portes ouvertes jardins, maisons et ateliers remarquables, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Portes ouvertes jardins, maisons et ateliers remarquables Dimanche 20 septembre, 14h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. 3 Départs : 14 h, 15 h et 16 h. 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des Ferriérois vous ouvrent leurs portes. Les porches et le portails s’ouvrent exceptionnellement sur des jardins, des maisons exceptionnelles de Ferrières-en-Gâtinais. Découvrez aussi des souterrains jamais ouverts à la visite. Découvrez également l’art du vitrail avec Sophie Berecz. Rendez-vous à l’office de tourisme.

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.

Des Ferriérois vous ouvrent leurs portes. Les porches et le portails s’ouvrent exceptionnellement sur des jardins, des maisons exceptionnelles de Ferrières-en-Gâtinais.

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