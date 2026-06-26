Bal multi époques Ferrières-en-Gâtinais
samedi 18 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Bal multi époques
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Bal multi époques
Initiez vous à la danse multi époques du Moyen-Âge au Second Empire lors d’une soirée en plein air. Interlude musical par Trafic Art. Restauration sur place. Défilé de costumes dans la soirée. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 00 afhfferrieres@gmail.com
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English :
Multi-Era Ball
L’événement Bal multi époques Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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