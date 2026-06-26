Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Bal multi époques

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Bal multi époques

Initiez vous à la danse multi époques du Moyen-Âge au Second Empire lors d’une soirée en plein air. Interlude musical par Trafic Art. Restauration sur place. Défilé de costumes dans la soirée. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 00 afhfferrieres@gmail.com

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English :

Multi-Era Ball

L’événement Bal multi époques Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS