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Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais

Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais

Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 45210 Ferrières-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Ferrières-en-Gâtinais

Exposition La Rue de l’Art

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Exposition La Rue de l’Art
Rencontrez les peintures et artistes en extérieur dans la grande rue ! Exposition de peinture, dessins, photos, démonstrations et ateliers sont au programme !   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

La Rue de l’Art exhibition

L’événement Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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