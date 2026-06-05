Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais
Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais dimanche 12 juillet 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition La Rue de l’Art
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Exposition La Rue de l’Art
Rencontrez les peintures et artistes en extérieur dans la grande rue ! Exposition de peinture, dessins, photos, démonstrations et ateliers sont au programme ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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La Rue de l’Art exhibition
L’événement Exposition La Rue de l’Art Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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