Animation art thérapie « Un moment pour soi » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Animation art thérapie « Un moment pour soi » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer mardi 21 avril 2026.

Animation art thérapie « Un moment pour soi »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Lors de cet atelier artistique animé par Mélissandre Sampic, art-thérapeute, vous pourrez chercher une expression personnelle par le jeu et l’exploration sensorielle. Pas besoin d’être Frida Kahlo pour participer, l’atelier est ouvert aux débutants ! L’occasion de vous offrir un moment de relaxation, rien que pour vous.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition Entrez dans la bulle sensorielle ! .

Dès 10 ans. Sur inscription. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation art thérapie « Un moment pour soi » Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS