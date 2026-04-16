Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16 23:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille

Tosca de Giacomo Puccini

2h30 1 entracte

En italien sous-titré en français

direction musicale Daniel Oren

Metteur en scène Pierre Audi

Distribution

Floria Tosca Martina Serafin

Mario Cavaradossi Marcelo Alvarez

le baron Scarpia Ludovic Tézier

Cesare Angelotti Wojtek Smilek

Spoletta Carlo Bosi

Synopsis

Tosca soupçonne son amant Caravadossi d’avoir une aventure avec une autre femme. En réalité, le peintre cache un prisonnier fugitif des griffes du chef de la police, le baron Scarpia. Lorsque la complicité de Caravadossi est avérée, Scarpia ose un chantage odieux auprès de Tosca pour obtenir d’elle ses faveurs.

Présentation

D’abord pièce de théâtre de Victorien Sardou, Tosca devient dès sa création en 1900 l’un des plus célèbres opéras de Giacomo Puccini, jusqu’à représenter le symbole même de l’art lyrique. Au faîte de sa maturité, le compositeur livre une partition magistrale où la tension s’invite dès les premiers accords. Dans sa mise en scène dominée par une immense croix, Pierre Audi souligne l’emprise implacable de l’Église qui, par sa complicité avec le pouvoir, broie le destin des personnages. Opéra en trois actes, présenté en italien sous-titré en français. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

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English : Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini

L’événement Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS