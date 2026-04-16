Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer
Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 23:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille
Tosca de Giacomo Puccini
2h30 1 entracte
En italien sous-titré en français
direction musicale Daniel Oren
Metteur en scène Pierre Audi
Distribution
Floria Tosca Martina Serafin
Mario Cavaradossi Marcelo Alvarez
le baron Scarpia Ludovic Tézier
Cesare Angelotti Wojtek Smilek
Spoletta Carlo Bosi
Synopsis
Tosca soupçonne son amant Caravadossi d’avoir une aventure avec une autre femme. En réalité, le peintre cache un prisonnier fugitif des griffes du chef de la police, le baron Scarpia. Lorsque la complicité de Caravadossi est avérée, Scarpia ose un chantage odieux auprès de Tosca pour obtenir d’elle ses faveurs.
Présentation
D’abord pièce de théâtre de Victorien Sardou, Tosca devient dès sa création en 1900 l’un des plus célèbres opéras de Giacomo Puccini, jusqu’à représenter le symbole même de l’art lyrique. Au faîte de sa maturité, le compositeur livre une partition magistrale où la tension s’invite dès les premiers accords. Dans sa mise en scène dominée par une immense croix, Pierre Audi souligne l’emprise implacable de l’Église qui, par sa complicité avec le pouvoir, broie le destin des personnages. Opéra en trois actes, présenté en italien sous-titré en français. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
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English : Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini
L’événement Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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