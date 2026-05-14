Atelier Parent-Enfant Laine feutrée Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Parent-Enfant Laine feutrée

Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Des souvenirs à créer ensemble !

Avec ces ateliers parent-enfant, offrez-vous un moment complice et chaleureux entre un enfant et son parent (ou son grand-parent).

L’idée ? Renouer avec ses racines, prendre le temps de cultiver ce lien précieux… et repartir chacun avec une petite création faite en duo, pour garder une trace de ces instants magiques.

Matériel fourni, il ne vous reste plus qu’à apporter votre bonne humeur !

Créer une broche Coeur en laine feutrée à l’aiguille que vous offrirez à votre parent présent (31 mai 15h-17h30) .

Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Parent-Enfant Laine feutrée

L’événement Atelier Parent-Enfant Laine feutrée Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS