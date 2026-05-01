Ateliers Parents-enfants création d’un Leporello Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Ateliers Parents-enfants création d’un Leporello Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer dimanche 31 mai 2026.
Moëlan-sur-Mer
Ateliers Parents-enfants création d’un Leporello
Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Atelier Graines d’amour , des souvenirs à créer ensemble !
Avec ces ateliers parent-enfant, offrez-vous un moment complice et chaleureux entre un enfant et son parent (ou son grand-parent).
L’idée ? Renouer avec ses racines, prendre le temps de cultiver ce lien précieux… et repartir chacun avec une petite création faite en duo, pour garder une trace de ces instants magiques.
Matériel fourni, il ne vous reste plus qu’à apporter votre bonne humeur !
Cet atelier Graines d’amour , pour créer à 4 mains un petit Leporello (Un leporello est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique particulière de pliage et de collage de ses pages) pour se souvenir de ce temps partagé.
31 mai 9h30-12h30 ou 14h-17h .
Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English : Ateliers Parents-enfants création d’un Leporello
L’événement Ateliers Parents-enfants création d’un Leporello Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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