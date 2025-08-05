Exposition En avant les histoires ! Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Exposition En avant les histoires ! Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer mardi 2 juin 2026.

Exposition En avant les histoires !

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-02

Exposition de Vanessa Amblard

Avec cette exposition consacrée aux figurines Playmobil, partez pour un voyage au pays de l’imaginaire.

Vivez des aventures dans des mers infestées de pirates, sauvez des châteaux forts attaqués, braquez des diligences au Far West et développez vos pouvoirs magiques chez les fées !

Vanessa Amblard, collectionneuse, nous partage sa passion pour ces jouets à la coupe au bol iconique et vous prépare quelques surprises. Il faudra ouvrir l’oeil pour retrouver les intrus dans les décors !

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition En avant les histoires ! Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS