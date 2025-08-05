Défi Minecraft Fête internationale du jeu Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Dans le cadre de la Fête internationale du jeu, apporte ta pierre à l’édifice et aide-nous à reproduire un bâtiment emblématique de la commune de Moëlan-sur-Mer sur le célèbre jeu Minecraft. Débutants et experts sont les bienvenus !
Animation proposée dans le cadre de l’exposition En avant les histoires ! . .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
