Défi Minecraft Fête internationale du jeu Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer samedi 30 mai 2026.

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-05-30 10:00:00

2026-05-30

Dans le cadre de la Fête internationale du jeu, apporte ta pierre à l’édifice et aide-nous à reproduire un bâtiment emblématique de la commune de Moëlan-sur-Mer sur le célèbre jeu Minecraft. Débutants et experts sont les bienvenus !

Animation proposée dans le cadre de l’exposition En avant les histoires ! . .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

