Cueillette de fraises bio La lande fertile Moëlan-sur-Mer
Cueillette de fraises bio La lande fertile Moëlan-sur-Mer lundi 1 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Cueillette de fraises bio
La lande fertile 41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-01 16:00:00
Date(s) :
2026-06-01
La Lande Fertile vous accueille du 11 mai au 03 juin, pour cueillir vos fraises bio directement au champ, face à la mer.
Lundis & mercredis 14h à 16h (sur inscription)
RDV Parking de la plage de Trénez (un fléchage indiquera le chemin jusqu’au champ)
Variétés Gariguette, Ciflorette, Rubis des Jardins, Magnus, Faith
8€/kg, paiement en espèces ou en chèque prévoir vos contenants
Inscription par SMS (créneau d’1h) .
La lande fertile 41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 62 02 01 80
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English : Cueillette de fraises bio
L’événement Cueillette de fraises bio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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