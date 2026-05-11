Cueillette de fraises bio La lande fertile Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Cueillette de fraises bio

La lande fertile 41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

La Lande Fertile vous accueille du 11 mai au 03 juin, pour cueillir vos fraises bio directement au champ, face à la mer.

Lundis & mercredis 14h à 16h (sur inscription)

RDV Parking de la plage de Trénez (un fléchage indiquera le chemin jusqu’au champ)

Variétés Gariguette, Ciflorette, Rubis des Jardins, Magnus, Faith

8€/kg, paiement en espèces ou en chèque prévoir vos contenants

Inscription par SMS (créneau d’1h) .

La lande fertile 41 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 62 02 01 80

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English : Cueillette de fraises bio

L’événement Cueillette de fraises bio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS