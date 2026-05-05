Séance répertoire Cycle Sidney Lumet 12 hommes en colère (VO)- En partenariat avec Cinéphare Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Séance répertoire Cycle Sidney Lumet 12 hommes en colère (VO)- En partenariat avec Cinéphare

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Séance répertoire Cycle Sidney Lumet

12 hommes en colère En partenariat avec Cinéphare

4 septembre 1957 en salle | 1h 35min | VO

Drame, Judiciaire

De Sidney Lumet

Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance répertoire Cycle Sidney Lumet 12 hommes en colère (VO)- En partenariat avec Cinéphare

L’événement Séance répertoire Cycle Sidney Lumet 12 hommes en colère (VO)- En partenariat avec Cinéphare Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS