Aquagym en piscine avec Moïse Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Aquagym en piscine avec Moïse

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:15:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

A tout âge, pour profiter des bienfaits de l’eau et muscler jambes, fessiers, abdos et bras. Vous renforcerez également votre endurance sans aucun traumatisme pour votre organisme.

RDV 10 minutes avant le début du cours.

Parking public sur la droite. .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08

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English :

L’événement Aquagym en piscine avec Moïse Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS