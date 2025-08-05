Exposition Entrez dans la bulle sensorielle ! Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-30

2026-04-29

Exposition de la Bibliothèque départementale du Finistère.

En mai, fais ce qu’il te plaît ! La médiathèque transforme sa salle d’exposition en bulle sensorielle de 78 m² où il va faire bon se laisser aller à la relaxation. Avec l’aide de la Bibliothèque départementale du Finistère, la médiathèque vous offre un espace de détente et de sensorialité inspiré du concept Snoezelen . Tente rassurante, lumières tamisées, jouets sensoriels et fauteuils douillets vous attendent pour un moment calme et réconfortant.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

