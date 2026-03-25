Balade commentée du Bois de Merrien SDNR 2026 Parking du Phare (Rive Droite Merrien) Moëlan-sur-Mer
Balade commentée du Bois de Merrien SDNR 2026 Parking du Phare (Rive Droite Merrien) Moëlan-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Balade commentée du Bois de Merrien SDNR 2026
Parking du Phare (Rive Droite Merrien) Lieu-dit Kerouant Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Découverte du bois de Merrien, acquis par le Conservatoire du Littoral dès 1975 et toujours géré par l’ONF. Ce bois accroché aux rives de la ria de Merrien, situé sur l’une des plus belle portion de GR 34 de notre territoire. Arnaud Fortin, guide forestier, vous révelera pourquoi il est vital de préserver cette de forêt fluviale composée de feuillus et de plus en plus de résineux, réserve biologique et vrai corridor pour la faune.
Réservation obligatoire. .
Parking du Phare (Rive Droite Merrien) Lieu-dit Kerouant Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Balade commentée du Bois de Merrien SDNR 2026
L’événement Balade commentée du Bois de Merrien SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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