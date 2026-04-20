Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026 Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026

Rue du Port de Belon Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Plongez dans le monde fascinant des petites bêtes de l’eau douce.

À travers une pêche ludique et pédagogique, partez à la rencontre des habitants des milieux aquatiques.

A partir de 4 ans. Bottes à prévoir et vêtements adaptés.

Réservation obligatoire. .

Rue du Port de Belon Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026

L’événement Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS