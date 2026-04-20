Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026 Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer
Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026 Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer mardi 21 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026
Rue du Port de Belon Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Plongez dans le monde fascinant des petites bêtes de l’eau douce.
À travers une pêche ludique et pédagogique, partez à la rencontre des habitants des milieux aquatiques.
A partir de 4 ans. Bottes à prévoir et vêtements adaptés.
Réservation obligatoire. .
Rue du Port de Belon Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026
L’événement Découverte des petites bêtes du ruisseau de Lanriot SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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