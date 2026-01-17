Stage multi activité (7-9 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
2026-04-20
Venez découvrir les activités nautiques de voile et de pagaie. Le choix de l’activité se fera chaque jour en fonction des conditions météo et du groupe. .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
