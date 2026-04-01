Visite découverte de la spiruline SDNR 2026 Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Visite découverte de la spiruline SDNR 2026

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Visite découverte pour tout savoir sur la Spiruline, cette algue bleue aussi appelée cyanobactérie élevée en eau douce, traditionnellement consommée par les mayas et les aztèques, elle apprécie les conditions climatiques bretonnes surtout celles des rias. Utilisée en cure, la spiruline a de nombreux bienfaits pour notre santé. Laurent vous dévoilera lors de la visite de ses cultures si la spiruline est vraiment un super aliment (riche en protéines, fer, vitamines etc…)!

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Visite découverte de la spiruline SDNR 2026

L’événement Visite découverte de la spiruline SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS