Café parentalité Jeux éducatifs et troubles DYS Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

2026-04-22

Partagez un moment d’échange convivial autour d’un café avec l’orthophoniste Pascale Rio et la psychomotricienne Florence Rouits, et découvrez des jeux et activités adaptées aux enfants dys. L’occasion aussi de rencontrer d’autres parents concernés et de poser vos questions à des professionnelles de santé.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition Entrez dans la bulle sensorielle ! . .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

