Observation documentation Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer
Observation documentation Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Observation documentation
Rue du Port de Belon Maison du marin Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Découverte du plancton du Bélon pour tous:
A l’occasion de la Journée Internationale de la “Terre Nourricière”, RBBBM vous propose de découvrir le monde merveilleux du plancton. Composé d’une multitude d’êtres vivants le plus souvent microscopiques, il est à la base de toute vie marine et un indicateur précieux de la qualité des eaux de nos rivières.
Documentation, photos, microscope… Venez nous rejoindre et ouvrez grand vos yeux !
Rendez-vous au port du Bélon, à la Maison du marin (halle de vente, en rive gauche) le mercredi 22 avril de 13h30 à 16h. Visite gratuite, ouverte à tout public, petits et grands. .
Rue du Port de Belon Maison du marin Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 83 04 71 83
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English : Observation documentation
L’événement Observation documentation Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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