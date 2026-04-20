Observation documentation Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Observation documentation

Rue du Port de Belon Maison du marin Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découverte du plancton du Bélon pour tous:

A l’occasion de la Journée Internationale de la “Terre Nourricière”, RBBBM vous propose de découvrir le monde merveilleux du plancton. Composé d’une multitude d’êtres vivants le plus souvent microscopiques, il est à la base de toute vie marine et un indicateur précieux de la qualité des eaux de nos rivières.

Documentation, photos, microscope… Venez nous rejoindre et ouvrez grand vos yeux !

Rendez-vous au port du Bélon, à la Maison du marin (halle de vente, en rive gauche) le mercredi 22 avril de 13h30 à 16h. Visite gratuite, ouverte à tout public, petits et grands. .

Rue du Port de Belon Maison du marin Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 83 04 71 83

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English : Observation documentation

L’événement Observation documentation Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS