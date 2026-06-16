Callen

Animation Astronomie

Callen Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Que vous soyez amateurs ou non, le PNR des Landes de Gascogne vous propose une animation pour petits et grands avec l’AstroClub du Marsan Léo Lagrange et le club astronomique Bételgeuse de Belin-Béliet. Ces passionnés d’astronomie partageront avec vous leurs connaissances de la voûte céleste et, grâce à leurs télescopes, vous permettront d’observer les étoiles plus remarquables ce soir-là !

réservation obligatoire gratuit Durée 1h30 .

Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Animation Astronomie

L’événement Animation Astronomie Callen a été mis à jour le 2026-06-16 par PNR Landes de Gascogne