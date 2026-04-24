Callen

Observation astronomique

Bourg Callen Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé des Landes de Gascogne, le Parc et la commune de Callen proposent de découvrir les richesses du ciel étoilé avec une soirée d’observation astronomique assurée par les équipes du CLub Astronomique Bételgeuse. C’est une animation pour tous les publics, petits et grands, que vous ayez envie de contempler, découvrir ou en apprendre plus sur la voûte céleste. .

Bourg Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English :

L’événement Observation astronomique Callen a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Landes de Gascogne