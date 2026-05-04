Captieux

Animation Astronomie

Bourg Captieux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé des Landes de Gascogne, le Parc et la commune de Captieux proposent de découvrir les richesses du ciel étoilé avec une soirée d’observation astronomique assurée par les équipes de l’AstroClub du Marsan. C’est une animation pour tous les publics, petits et grands, que vous ayez envie de contempler, découvrir ou en apprendre plus sur la voûte céleste. .

Bourg Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Animation Astronomie

L’événement Animation Astronomie Captieux a été mis à jour le 2026-05-04 par PNR Landes de Gascogne