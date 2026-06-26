Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux

Captieux

Concert KING KONG BLUES

Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

KING KONG BLUES pour faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs !

C’est une de leur marque de fabrique, mais aussi un choix exigeant, King Kong Blues chante en français parce qu’ils ont des choses à vous raconter… Profondément marqué par leurs influences outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown en passant par Jon Spencer ou Jack White, leur 3e album “Ils cassent le monde” saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs ! Plus de 300 dates à leur actif et des tournées qui commencent en Slovaquie pour finir au Portugal, le trio a notamment partagé la scène avec Sanseverino, Les Sheriff, Arthur H, Les Wampas. .

Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 61 49 cercle.captieux@gmail.com

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English : Concert KING KONG BLUES

L’événement Concert KING KONG BLUES Captieux a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne