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Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux

Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux

Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux samedi 14 novembre 2026.

Lieu
Cercle de l'Union
Adresse
8 Place du Huit Mai 1945
Ville
33840 Captieux
Département
Gironde
Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Captieux

Concert KING KONG BLUES

Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

KING KONG BLUES pour faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs !

C’est une de leur marque de fabrique, mais aussi un choix exigeant, King Kong Blues chante en français parce qu’ils ont des choses à vous raconter… Profondément marqué par leurs influences outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown en passant par Jon Spencer ou Jack White, leur 3e album “Ils cassent le monde” saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs ! Plus de 300 dates à leur actif et des tournées qui commencent en Slovaquie pour finir au Portugal, le trio a notamment partagé la scène avec Sanseverino, Les Sheriff, Arthur H, Les Wampas.   .

Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 61 49  cercle.captieux@gmail.com

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English : Concert KING KONG BLUES

L’événement Concert KING KONG BLUES Captieux a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne

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