Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux
Concert KING KONG BLUES Cercle de l’Union Captieux samedi 14 novembre 2026.
Captieux
Concert KING KONG BLUES
Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
KING KONG BLUES pour faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs !
C’est une de leur marque de fabrique, mais aussi un choix exigeant, King Kong Blues chante en français parce qu’ils ont des choses à vous raconter… Profondément marqué par leurs influences outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown en passant par Jon Spencer ou Jack White, leur 3e album “Ils cassent le monde” saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs ! Plus de 300 dates à leur actif et des tournées qui commencent en Slovaquie pour finir au Portugal, le trio a notamment partagé la scène avec Sanseverino, Les Sheriff, Arthur H, Les Wampas. .
Cercle de l’Union 8 Place du Huit Mai 1945 Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 61 49 cercle.captieux@gmail.com
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English : Concert KING KONG BLUES
L’événement Concert KING KONG BLUES Captieux a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne
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