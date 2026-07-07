Informations pratiques

Les Landes-Genusson

Animation Atelier origami nature

Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

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Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr

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English :

L’événement Animation Atelier origami nature Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT85