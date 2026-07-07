AGENDA · Les Landes-Genusson
Animation Atelier origami nature Les Landes-Genusson
mardi 7 juillet 2026 · Les Landes-Genusson
Informations pratiques
Les Landes-Genusson
Animation Atelier origami nature
Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
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Lieu-dit Les Boucheries Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr
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English :
L’événement Animation Atelier origami nature Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT85
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