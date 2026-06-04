Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes
Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous au jardin partagé CANOPIA,au croisement de la rue Anita Conti et du chemin de l’Ecobut à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel, accompagné par Clément de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis de 17h à 19h.Et plus particulièrement cet été:???? 9 juillet 17h à 19h : entretien de saison???? 20 août 17h à 19h : entretien de saisonN’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Contact : Clément02 53 78 22 38
Jardin partagé Canopia Nantes 44305
0253782238
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