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Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes

Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes

Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Jardin partagé Canopia

Adresse : Rue Anita Conti 44300

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 17:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous au jardin partagé CANOPIA,au croisement de la rue Anita Conti et du chemin de l’Ecobut à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel, accompagné par Clément de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis de 17h à 19h.Et plus particulièrement cet été:???? 9 juillet 17h à 19h : entretien de saison???? 20 août 17h à 19h : entretien de saisonN’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Contact : Clément02 53 78 22 38

Jardin partagé Canopia Nantes 44305
0253782238


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