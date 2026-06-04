Animation au jardin partagé Canopia avec ECOS Jardin partagé Canopia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous au jardin partagé CANOPIA,au croisement de la rue Anita Conti et du chemin de l’Ecobut à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel, accompagné par Clément de l’association ECOS !Nous nous retrouvons les jeudis de 17h à 19h.Et plus particulièrement cet été:???? 9 juillet 17h à 19h : entretien de saison???? 20 août 17h à 19h : entretien de saisonN’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Contact : Clément02 53 78 22 38

Jardin partagé Canopia Nantes 44305

0253782238



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