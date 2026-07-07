Animation badminton COSEC Dinard
mardi 7 juillet 2026 · COSEC · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation badminton
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Animation organisée par le CCAS.
Venez découvrir le badminton à travers une animation conviviale et dynamique.
A partir de 6 ans.
Places limitées.
Rendez-vous dans au COSEC.
Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Animation badminton Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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