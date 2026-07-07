UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinard

Animation badminton COSEC Dinard

mardi 7 juillet 2026 · COSEC · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
COSEC
Adresse
29 Rue Gouyon-Matignon
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation badminton

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Animation organisée par le CCAS.

Venez découvrir le badminton à travers une animation conviviale et dynamique.
A partir de 6 ans.

Places limitées.

Rendez-vous dans au COSEC.

Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées   .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation badminton Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)