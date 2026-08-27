Animation Bal breton, Fest noz rue de la Belle Aurore Dompierre-sur-Mer
samedi 21 novembre 2026 · rue de la Belle Aurore · Dompierre-sur-Mer
Informations pratiques
Dompierre-sur-Mer
Animation Bal breton, Fest noz
rue de la Belle Aurore Salle Ferdinand Rieux Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
gratuit moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
L’association Kevrenn La Rochelle (bagad et cercle de danse bretonne) organise un bal breton/fest noz samedi 21 novembre 2026 à Dompierre-sur-mer !
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rue de la Belle Aurore Salle Ferdinand Rieux Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 47 93 kevrenn.lr@gmail.com
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English :
The Kevrenn La Rochelle association (a bagad and Breton dance group) is organizing a Breton dance/fest noz on Saturday, November 21, 2026, in Dompierre-sur-Mer!
L’événement Animation Bal breton, Fest noz Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle