Animation Bal breton, Fest noz rue de la Belle Aurore Dompierre-sur-Mer

Informations pratiques

Dompierre-sur-Mer

Animation Bal breton, Fest noz

rue de la Belle Aurore Salle Ferdinand Rieux Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

gratuit moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :

2026-11-21

L’association Kevrenn La Rochelle (bagad et cercle de danse bretonne) organise un bal breton/fest noz samedi 21 novembre 2026 à Dompierre-sur-mer !

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rue de la Belle Aurore Salle Ferdinand Rieux Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 47 93 kevrenn.lr@gmail.com

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English :

The Kevrenn La Rochelle association (a bagad and Breton dance group) is organizing a Breton dance/fest noz on Saturday, November 21, 2026, in Dompierre-sur-Mer!

L’événement Animation Bal breton, Fest noz Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle