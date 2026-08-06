Animation Fête de la Pomme Dompierre-sur-Mer
samedi 10 octobre 2026 · Dompierre-sur-Mer
Informations pratiques
Dompierre-sur-Mer
Animation Fête de la Pomme
Place de Verdun Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Bienvenue à la 32ᵉ Fête de la Pomme de Dompierre-sur-Mer ! Plongez dans la tradition et la convivialité d’un événement incontournable pour les Dompierrois et leurs visiteurs.
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Place de Verdun Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lapommeenfete@gmail.com
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English :
Welcome to the 32nd Dompierre-sur-Mer Apple Festival! Immerse yourself in the tradition and warm atmosphere of this must-see event for Dompierre residents and visitors alike.
L’événement Animation Fête de la Pomme Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle