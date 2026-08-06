Informations pratiques

Dompierre-sur-Mer

Animation Fête de la Pomme

Place de Verdun Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Bienvenue à la 32ᵉ Fête de la Pomme de Dompierre-sur-Mer ! Plongez dans la tradition et la convivialité d’un événement incontournable pour les Dompierrois et leurs visiteurs.

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Place de Verdun Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lapommeenfete@gmail.com

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English :

Welcome to the 32nd Dompierre-sur-Mer Apple Festival! Immerse yourself in the tradition and warm atmosphere of this must-see event for Dompierre residents and visitors alike.

L’événement Animation Fête de la Pomme Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Nous La Rochelle