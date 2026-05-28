Animation Balade Chantée et Contée suivie d’un Mini Fest-Deiz Rue Anne Frank Ploufragan

Ploufragan

Animation Balade Chantée et Contée suivie d’un Mini Fest-Deiz

Rue Anne Frank Espace Victor Hugo Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association De Ouip En Ouap invite petits et grands, seul(e) ou en famille, à une balade intergénérationnelle dans la vallée du Goëlo au son des chants traditionnels entonnés autrefois sur les routes, dans les champs et en toutes occasions, repris par les chanteurs de l’association et tous ceux qui le souhaitent.

Des récits d’histoires vraies ou de menteries ponctueront cette balade. .

Rue Anne Frank Espace Victor Hugo Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 99 22 19

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English :

L’événement Animation Balade Chantée et Contée suivie d’un Mini Fest-Deiz Ploufragan a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme