Ploufragan

Visite de l’usine de l’eau

Usine de la croix Cholin Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, découvrez les coulisses de la production d’eau potable à l’usine de la Croix Cholin à Ploufragan. Mise en service en 2024, cette usine de pointe alimente en eau potable jusqu’à 200 000 habitants du territoire.

Au cours de cette visite guidée, vous pourrez suivre les différentes étapes qui permettent de rendre potable l’eau provenant du barrage de Saint-Barthélémy prétraitement, filtration, élimination des micropolluants et désinfection UV. De la salle de pilotage en passant par le laboratoire d’analyse, cette immersion au cœur de l’usine permet de mieux comprendre le parcours de l’eau et les enjeux liés à la préservation de cette ressource essentielle. .

Usine de la croix Cholin Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00

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English :

L’événement Visite de l’usine de l’eau Ploufragan a été mis à jour le 2026-06-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme