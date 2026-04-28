Wasselonne

Animation bébés lecteurs

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 09:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Animation bébés lecteurs pour les assistantes maternelles et les familles du territoire.

Lecture d’album pour les tout petits (0-3ans) par les bénévoles de la bibliothèque.

Gratuit, sur inscription. Places limitées 0 .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 12 66 rpe@mossigvignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation bébés lecteurs Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble