Animation bébés lecteurs Wasselonne
Animation bébés lecteurs Wasselonne mardi 2 juin 2026.
Wasselonne
Animation bébés lecteurs
4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 09:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Animation bébés lecteurs pour les assistantes maternelles et les familles du territoire.
Lecture d’album pour les tout petits (0-3ans) par les bénévoles de la bibliothèque.
Gratuit, sur inscription. Places limitées 0 .
4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 12 66 rpe@mossigvignoble.fr
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English :
L’événement Animation bébés lecteurs Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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