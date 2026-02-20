Conférence de l’Alliance Française

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Conférence de l’Alliance Française le Jeudi 5 Mars 2026 à 20h30

Trippelwagen 1940 1944

Les véhicules amphibies de Hanns Trippel dans l’usine Bugatti sous l’annexion allemande. par Gégory Oswald, conservateur du musée de la Chartreuse et archiviste de la Ville de Molsheim.

Fruit de vingt ans de recherches, cette conférence lève le voile sur un pan méconnu de l’histoire de Molsheim.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le site d’Ettore Bugatti délaisse ses pur-sang pour devenir une usine d’armement au profit de l’armée allemande.

L’ingénieur Hanns Trippel y développa ses célèbres véhicules amphibies (Trippelwagen), mais aussi des engins révolutionnaires restés dans l’ombre blindés légers, traîneaux amphibies ou torpilles aéroportées.

Grâce à des archives inédites françaises et allemandes, Grégory Oswald reconstitue l’organisation du site, alors divisé entre les Trippelwerke et la Maschinenfabrik. L’étude rend également hommage aux milliers d’employés de l’usine grâce à des listes reconstituées et aux témoignages précieux recueillis auprès des derniers survivants de cette période singulière.

Entrée libre, plateau. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 12 30 contact@alliance-wasselonne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence de l’Alliance Française Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble