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Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie Wasselonne

Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie Wasselonne

Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie Wasselonne samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 Cour du Château

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Wasselonne

Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Samedi 30 mai, Bibliothèque municipale de 10h à 12h Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie

Atelier à destination d’un public adulte et ado (à partir de 15 ans).

Accompagnement et création d’un carnet pour y noter ses avis, faire un suivi de ses lectures, PAL ou en cours, challenges, etc…

Gratuit, places limitées, sur inscription.   .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60  bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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