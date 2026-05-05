Wasselonne

Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai, Bibliothèque municipale de 10h à 12h Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie

Atelier à destination d’un public adulte et ado (à partir de 15 ans).

Accompagnement et création d’un carnet pour y noter ses avis, faire un suivi de ses lectures, PAL ou en cours, challenges, etc…

Gratuit, places limitées, sur inscription. .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Carnet de lecture proposé par Crée de la joie Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble