Vide grenier de l’AS Wasselonne Wasselonne
Vide grenier de l’AS Wasselonne Wasselonne dimanche 7 juin 2026.
Wasselonne
Vide grenier de l’AS Wasselonne
rue des Sapins Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier organisé pour l’AS Wasselonne le dimanche 7 juin 2026 de 6h30 à 17h30, au stade municipal de Wasselonne.
Au programme bonnes affaires, buvette, restauration et tombola.
Tarifs 7 € les 3 m linéaires.
Demande d’inscription par mail mariusantoine13@gmail.com .
rue des Sapins Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est mariusantoine13@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier de l’AS Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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