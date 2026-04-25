Wasselonne

Vide grenier de l’AS Wasselonne

rue des Sapins Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 06:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier organisé pour l’AS Wasselonne le dimanche 7 juin 2026 de 6h30 à 17h30, au stade municipal de Wasselonne.

Au programme bonnes affaires, buvette, restauration et tombola.

Tarifs 7 € les 3 m linéaires.

Demande d’inscription par mail mariusantoine13@gmail.com .

rue des Sapins Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est mariusantoine13@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier de l’AS Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble